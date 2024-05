Captain America | Brave New World la descrizione di una scena anticipa alcuni risvolti di trama

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Le riprese aggiuntive diNewsono in corso e sono ora spuntate online alcune foto inedite di uno dei set del film. In queste non c’è traccia del cast ma, grazie anche alladi una, si possono dedurredettagli su ciò che ci si può attendere una volta in sala. Il piano prevede infatti di girare una sequenza d’azione che vedrà l’auto di Sam (Anthony Mackie) fermata dalla polizia con delle trappole. Seguirà una sparatoria, in cui uno dei poliziotti si beccherà un proiettile e l’auto dell’eroe esploderà. Seguirà un combattimento corpo a corpo, il che significa che si potrebbe avere qualcosa di simile a quanto visto in: The Winter Soldier, con memorabili scene d’azione. La fuga del nuovodalla polizia era già stata vociferata, anche se sembra che si tratti di una sostituzione o di un’aggiunta a una sequenza del trailer del CinemaCon in cui Sam viene fermato dalle autorità di Washington D.