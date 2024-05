Cantieri di Pisa presenta il nuovo yatch da 48 metri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024), 29 maggio 2024 -dilancia Polaris 48, il primo modello di una gamma di voyager in acciaio e alluminio. L’ampiezza degli ambienti esterni ha infatti permesso di creare grandi terrazze sul mare, conviviali e polifunzionali, ospitare diverse amenities per scoprire baie irraggiungibili e caricare gli stivaggi adatti a lunghe permanenze a bordo. Luxardo, chief designer del cantiere, firmerà le linee esterne di tutta la gamma e Optima Design si occuperà dell’ingegneria. L’interior design di questo primo esemplare, lungo 48e largo quasi 9, è stato progettato dallo studio Parisotto + Formenton. Polaris è una delle nuove gamme didi, composta da voyager in acciaio e alluminio con carena dislocante EHPH (Eco High Power Hull) per navigazioni di lungo raggio e consumi ridotti.