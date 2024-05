Fonte : ilfattoquotidiano di 29 mag 2024

Cani abbandonati, spesso insieme ai propri cuccioli, per via di uno stigma e di una cattiva fama la cui responsabilità ricade prima di tutto sugli esseri umani. Se una persona ama collezionare questo tipo di cani, farne uno status symbol con cui pavoneggiarsi, oggettivizzarli come se fossero trofei, se un proprietario non riserva mai loro un gesto di affetto o una carezza, li tiene reclusi in uno scantinato sporco o in un terreno isolato, non li nutre in modo adeguato o addirittura fa mancare loro il cibo, li addestra unicamente alla guardia di beni o immobili e all’aggressività verso elementi esterni, è inevitabile che questo comportamento, di cui è responsabile unicamente l’uomo, possa sfociare in episodi di aggressioni violente.

Cani aggressivi per me la colpa non è delle razze ma del comportamento umano