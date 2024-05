Fonte : quifinanza di 29 mag 2024

La sua candidatura infatti viola l’articolo 1, comma 2, lettera c) del Codice; Filomena Greco (candidata per Stati Uniti di Europa) imprenditrice ed ex sindaca di Cariati (Cosenza), è a processo per turbativa d’asta. La prossima udienza è stata fissata per il 21 giugno. La sua candidatura viola l’articolo 1, comma 1, lettera b) del Codice; Antonio Mazzeo (candidato per Partito Democratico) presidente del Consiglio regionale della Toscana, è a processo per bancarotta fraudolenta per il fallimento del quotidiano L’Unità.

Candidati elezioni europee 2024 chi sono gli impresentabili secondo l’Antimafia | la lista