Campionessa olimpica adescata con la scusa di un selfie e violentata da tre calciatori La sentenza di condanna

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Abusi sessuali su una, tresarditi a cinque anni. L’hannocon ladi unin un locale di Trastevere, a Roma, per poi palpeggiarla nelle parti intime. La ragazza si è vista subito accerchiata e palpeggiata. Nel pomeriggio di ieri, 28 maggio, il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Roma, hato con rito abbreviato a cinque anni e quattro mesi i, tutti trentenni. accusati di violenza sessuale di gruppo.Leggi anche: Don Tempestato a 6 anni e 6 mesi per abusi su minori: era stato arrestato nel 2021 Cosa è successo I treti sono tuttidi società sportive dilettantistiche della Sardegna, che si trovavano nella Capitale per alcuni tornei.