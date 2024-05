Campi Flegrei Musumeci alla Camera | Forse terremoti per anni In 80mila vivono su un vulcano

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Sono parole durissime quelle che il Ministro per la Protezione Civile, Nello, ha pronunciato in sede di replica al termine di un’audizione in Commissione Ambientededicata al bradisismo nei. L’ex presidente della regione Sicilia non ha risparmiato stoccatevecchia classe dirigente e spiega che ci sono almeno 1250 edifici L'articolo Teleclubitalia. .