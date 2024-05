Fonte : puntomagazine di 29 mag 2024

Bisogna velocizzare le verifiche dei fabbricati ed inserire uno strumento, ad esempio il Super Sisma Bonus, in grado di dare alle persone la sicurezza di poter sistemare la propria abitazione. Bloccare i mutui e le tasse per cittadini e commercianti e prevedere un sussidio per chi vuole allontanarsi in maniera spontanea dalla zona.

Campi Flegrei Caso M5S | servono risposte immediate ministro venga sul territorio