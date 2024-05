Campania Concorso Shoa | Comprendere è impossibile conoscere è necessario

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 29 maggio 2024)della Regione” Premiate le scuole rappresentative di tutte le province della. Pubblicate ieri sul sito della Regionele graduatorie delle scuole vincitrici del“La Storia da ricordare –h:”. A seguito dei lavori della Commissione di valutazione che ha esaminato i prodotti presentati dalle scuole (primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado), approvate con DD. n. 29 del 24.05.2024, in via di pubblicazione, le graduatorie finali contenenti l’elenco dei prodotti vincitori e idonei non vincitori. Le graduatorie sono tre. La prima graduatoria per le scuole primarie.