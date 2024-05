Camion esce di strada e si ribalta. Autista illeso, nessun ferito. Provinciale bloccata cinque ore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024)lunghi e pesanti, che percorrono stradine di campagna strette e con gli argini dei fossati d’irrigazione impregnati dalle abbondanti precipitazioni di questa primavera piovosa. Con il rischio di cedimento delle banchineli se le ruote dei mezzi pesanti finiscono sull’erba. Un rischio che si è concretizzato ieri mattina, quando lasecondaria che collega Battuda a Trivolzio è rimastaperore proprio per l’uscita didi un mezzo pesante. Per fortuna ilista non è rimasto, sceso indenne dal suo Tir, senza che fosse necessario l’intervento dei soccorsi sanitari. È invece intervenuta la polizia locale, sia per i rilievi del sinistro che per le necessarie deviazioni viabilistiche causate dalfermo che impediva la circolazione.