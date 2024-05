Camila Morrone, l'ex fidanzata di Leonardo DiCaprio affiancherà Tom Hiddleston in The Night Manager 2

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Laaveva già fatto parte del cast di Daisy Jones & the Six e ora è stata scelta per affiancare TomL'ex-die star di Daisy Jones & the Sixsi unirà a Tomnella nuova stagione di The. La serie di successo, basata sull'omonimo romanzo bestseller di John le Carré, aveva debuttato nel 2016, ma di recente è stata rinnovata per due nuove stagioni su BBC e Prime Video, che vedrannoriprendere il ruolo di Jonathan Pine, un uomo che si è rifatto una vita come direttore d'hotel dopo aver lasciato l'esercito. La nuova stagione, le cui riprese inizieranno nel corso dell'anno, riprenderà otto anni dopo la prima stagione. La star ….