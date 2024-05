Cambio nel calendario ATP. Zhuhai si sposta a Hangzhou

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Con un comunicato apparso nelle scorse ore, l’ATP ha informato la popolazione tennistica deldi luogo di svolgimento di uno dei tornei dello swing asiatico in scena nel prossimo mese di settembre. L’ATP 250 di, infatti, verràto a. Si tratta di una città con popolazione vicina ai 13 milioni e con un centro tennistico ben sviluppato all’interno dell’Olympics Sport Centre. Il centrale può contenere fino a 8000 persone ed è dotato di tetto retrattile; 2000 i posti per i campi secondari. Roland Garros 2024: il doppio Errani/Paolini e tutti quelli di oggi cancellati causa pioggiaha anche un motivo strategico in fatto di scelta: è la città natale di Yibing Wu, classe 1999 che lo scorso anno era arrivato alle soglie dei primi 50, salvo poi crollare in classifica anche per guai di natura fisica (ora è fuori dai 400).