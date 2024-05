Calore verde Magaldi tra gli Italian Renewable Energy Stories

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Le soluzioni del Grupposi confermano tra le protagoniste del rapporto “100” promosso da Symbola – Fondazione per le qualitàe ed ENEL, in collaborazione con KEY – TheTransition Expo, dedicato alle tecnologie sviluppate nel mondo delle rinnovabili, presentato oggi a Roma presso l’Auditorium Enel. All’evento è intervenuta anche Letizia, presidenteGreen. “Il 45% delle emissioni globali di Co2 – ha sottolineato LetiziapresidenteGreen– proviene dalla produzione di energia termica e, se consideriamo che il 90% di questa produzione è basato su fonti fossili, ci rendiamo conto dell’importanza di individuare una soluzione sostenibile per la decarbonizzazione del settore industriale.