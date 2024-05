Call of Duty | ecco il trailer live action di Black Ops 6

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il momento è arrivato: finalmente, i fan possono dare uno sguardo al primo, a carattere narrativo, dell’attesissimo titoloofOps 6. Come già trapelato attraverso vari indizi divulgati nelle ore scorse, quella che era solo un’indiscrezione si è rivelata una certezza e il nuovo capitolo sarà disponibile direttamente nel catalogo di Game Pass al day one.Ops 6 sarà poi presentato nel dettaglio con un evento dedicato dopo l’Xbox Game Showcase, il 9 giugno 2024. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Xbox IT (@xboxitalia) La prima panoramica del gioco, come da consuetudine per la sotto-serieOps, mostra operazioni militari segrete e riservate, pianificate in incognito in diverse zone del globo, ma collegate a fatti e personaggi realmente esistiti o esistenti.