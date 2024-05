Call of Duty | Black Ops 6 un leak rivela la Vault Edition ed il Cross-Gen Bundle

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Sono trapelate online le varie edizioni diofOps 6, con Activision che immetterà sul mercato a fine anno non soltanto la classica standardma anche laed il-Gen. Proprio quest’ultima edizione conferma inoltre cheOps 6 uscirà anche su PS4 ed Xbox One, visto che acquistando questo pacchetto i fan potranno ottenere sia la versione per console di vecchia generazione che quella per le macchine da gioco di attuale generazione. Fatta questa precisazione, grazie ad Insider Gaming scopriamo che i pacchetti di skin (sia per i personaggi che per le armi) per le modalità multiplayer e Zombie saranno disponibili all’interno delladiofOps 6, ponendosi di conseguenza come una versione perfetta per gli utenti che desiderano avere più contenuti sin da subito.