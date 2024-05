Fonte : game-experience di 29 mag 2024

Nello specifico dando un’occhiata alla “descrizione” di Call of Duty: Black Ops 6 è possibile leggere che il gioco sarà riproducibile su Xbox Series X|S ed Xbox One. Call of Duty: Black Ops 6 uscirà anche su Xbox One e PS4. Difatti il colosso di Redmond ha confermato le indiscrezioni emerse in rete nei giorni scorsi aggiornando la pagina del sesto capitolo di Black Ops sull’Xbox Store, precisando che il titolo farà il suo debutto anche su Xbox One e confermando di conseguenza che anche questo nuovo CoD sarà un titolo pienamente cross-gen.

Call of Duty | Black Ops 6 le versioni Xbox One e PS4 confermate da Microsoft