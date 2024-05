Calciomercato Serie A arrivano sempre più conferme | lascerà la squadra in estate

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 29 maggio 2024)A,più. Il grande giocatore va verso l’addio già quest’. Come sappiamo il campionato diA terminerà ufficialmente domenica sera, quando alle 18:00 andrà in scena il recupero della 29esima giornata tra Atalanta e Fiorentina. Al triplice fischio si metterà finalmente un punto alla stagione 2023/2024, che ha visto il trionfo con largo distacco dell’Inter (+19 sulla seconda) e la retrocessione per Frosinone, Sassuolo e Salernitana. Le squadre del nostro campionato potranno poi concentrarsi completamente sul mercato che verrà. Il 2 giugno inizierà ufficialmente la finestra estiva di. Tra cessioni, rinnovi e acquisti i club del nostro campionato avranno molto su cui lavorare e proprio per questo motivo le dirigenze sono al lavoro da giorni su questo fronte.