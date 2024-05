Calciomercato Milan Lorenzo Colombo saluta il Monza | il futuro è un vero mistero

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 29 maggio 2024)ile si prepara a tornare al: ildell’attaccante in otticaè però unDopo 25 presenze in Serie A condite da soltanto 4 goal e 1 assist, termina l’esperienza dial. L’attaccante italiano si era trasferito in biancorosso in prestito secco, senza diritto di riscatto, e per questo terminata la stagione farà ora ritorno ao. Il suoresta però un. Ilsta cambiando molto, soprattutto in attacco, ma l’impressione è che non ci sia spazio per il classe 2002. Giroud ha detto addio al Diavolo e la dirigenza è già alla ricerca del suo sostituto. Jovic invece dovrebbe essere confermato. Pensare di veder giocaresembra quindi un’utopia.