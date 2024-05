Calciomercato Milan Joshua Zirkzee si allontana | Furlani non può pagare le commissioni…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Milan si allontana dai rossoneri: Zirkzee non può costare le altissime commissioni richieste dagli agenti Il sogno dei tifosi del Milan rimane Joshua Zirikzee, occhio però al possibile inconveniente delle commissioni agli agenti che potrebbe far saltare tutto… Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, l'attaccante del Bologna rimane sempre l'obiettivo numero uno in casa rossonera e le sue giocate, oltre ad aver portato la squadra rossoblù in Champions League, hanno fatto innamorare i dirigenti del club di via Aldo Rossi. Oltre a convincere il giocatore, bisognerà però convincere anche l'agente Kia Joorabchian. Sì, perché se da una parte c'è il vantaggio di una clausola rescissoria non troppo alta (40 milioni di euro e sarà valida dall'1 luglio al 15 agosto), dall'altra c'è il nodo commissioni e secondo le ultime indiscrezioni, il potente manager avrebbe chiesto una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro.