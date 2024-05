Calciomercato Milan il Marsiglia soffia Lilian Brassier a Moncada L’offerta

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 29 maggio 2024), ilprova are: il club francese avrebbe già presentato un’importante offerta Una nuova pretendente si è inserita nella corsa per. Sul difensore del Brest, obiettivo di mercato delgià da diversi mesi, è piombato con un certe interesse l’Olympique. Il club francese, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, avrebbe puntato con decisione sul classe ’99. Geoffrey, che ha osservato attentamente il profilo diin questi mesi, deve ora registrare la forte concorrenza del. L’OM avrebbe già presentato un’offerta al giocatore e, in vista dei prossimi giorni, è probabile che il club si metta in contatto con il Brest per avviare una trattativa vera e propria.