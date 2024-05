Calciomercato Milan Andrea Pinamonti è più che un’idea per Moncada Ma c’è un’altra concorrente

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 29 maggio 2024)è più diper. Ma la concorrenza è in aumento, una squadra è pronta al blitz Ilcontinua a monitorare la situazione relativa ad. A Geoffreystuzzica il profilo dell’attaccante del Sassuolo, fresco di retrocessione in Serie B., nonostante la negativa e sfortunata stagione dei neroverdi, ha dimostrato comunque di essere un attaccante da Serie A. Il suo nome è stato accostato al club rossonero in questi giorni. Ma ora, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l’ex nerazzurro sarebbe finito nel mirino del Como. La squadra neopromossa in Serie A sta programmando lavoro e mercato e ha messo gli occhi sul classe 99 di Cles per rinforzare il proprio reparto offensivo per la prossima stagione.