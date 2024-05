Calciomercato Juventus OFFERTA per KAIO JORGE | l’ex Frosinone potrebbe LASCIARE i bianconeri

Fonte : calcionews24 di 29 mag 2024

Ecco tutti i dettagli sul possibile trasferimento Kaio Jorge potrebbe lasciare definitivamente la Juventus. . Il giocatore, di ruolo attaccante, ha disputato l’attuale stagione al Frosinone dove ha segnato tre reti in ventidue partite stagionali in gialloblu. ha segnato tre reti in ventidue partite stagionali.

