Calciomercato Fiorentina prima la coppa e poi rivoluzione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La giornata che chiuderà l’anno dellaè arrivata, con ogni discorso tecnico e di programmazione rinviato alla prossima settimana per focalizzarsi sulla finale di Conference League contro l’Olympiakos e riscattare la sconfitta dello scorso anno. Sicuramente, a prescindere da come finirà la gara, Vincenzo Italiano e la Viola si diranno addio. Ildellainizierà dopo l’annuncio della nuova guida tecnica. Figura che, in realtà, è già stata scelta ed aspetta solamente il via libera. Raffaele Palladino siederà, a meno di grandi stravolgimenti, sulla panchina viola il prossimo ed attende di sapere il percorso europeo che dovrà affrontare. I toscani dovranno anche tagliare tanti giocatori non più utili alla causa e decidere il futuro di alcuni riscatti, in primis Andrra Belotti.