Calciomercato estivo tutto confermato | ora la notizia è ufficiale

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha comunicato la durata delle finestre di mercato per la prossima stagione. Siamo agli sgoccioli per la fine del campionato di Serie A 2023-2024 (manca solo il recupero della 29esima giornata tra Atalanta e Fiorentina in programma il 2 giugno). Dopodiché prenderà il via la finestra estiva del. Assisteremo a dei mesi ricchi di sorprese, acquisti, cessioni e rinnovi prima dell’inizio della prossima stagione. Nel frattempo la FIGC ha ufficializzato la durata della sessione estiva di mercato che verrà e anche della successiva finestra invernale. Mercatoe invernale, arriva l’ufficialità delle date Come riportato da Calcio e Finanza, nella giornata di oggi la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha emanato un comunicatocontenente le date di inizio e fine delle sessioni di mercato per la stagione 2024-2025.