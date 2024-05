Calcio. Un club per il calciatore pisano Samuele Ricci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Pisa 29 maggio 2024 – Inaugurato questa mattina presso il Bar Enrico a Barbaricina ilFans – I Ciui – Bar Enrico”. Ovviamente con la presenza digiocatore del Torino, classe 2001, nativo di Pontedera ma cresciuto a Pisa con la famiglia, prodotto del settore giovanile dell’Empoli, in questi giorni nuovamente convocato in nazionale italiana. “Siamo un gruppo di una ventina amici che frequenta il Bar Enrico – spiegano i soci fondatori – e si parla dia tutti i livelli, spesso qui vengono i fantini e gli addetti al settore ippico, così ci piace distinguerci e nominarci ‘i ciui’. Questo è unsenza presidenti, siamo tutti grandi amici, conosciamo il padre di, ragazzoapprodato in serie A e ci piace sostenerlo e supportarlo.