Calcio Storico Fiorentino 2024 il calendario | date orari tv e streaming

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Tutto pronto per la nuova edizione del. Quando si gioca? Si parte sabato 1° giugno con la prima semifinale che vedrà in campo i Verdi di San Giovanni contro gli Azzurri di Santa Croce. Il giorno dopo, domenica 2 giugno, l’altro penultimo atto con i Rossi di Santa Maria Novella e i Bianchi di Santo Spirito protagonisti. Chi vince si aggiudica il pass per la finale che si terrà sabato 15 giugno. Tutte le partite avranno inizio alle 18:00. Tutte le partite – incluse le semifinali – verranno trasmesse in diretta, per tutta la Toscana, su Toscana TV, Canale 11 e Firenze TV, Canale 80. La finale sarà trasmessa, in tutta Italia, su Dazn. SEMIFINALI Sabato 1° giugno Ore 18:00, Verdi di San Giovanni – Azzurri di Santa Croce Domenica 2 giugno Ore 18:00, Rossi di Santa Maria Novella – Bianchi di Santo Spirito FINALE Sabato 15 giugno Ore 18:00, da definire DIRETTA TV: Toscana TV, Canale 11 e Firenze TV, Canale 80, DAZN SportFace.