Fonte : ilgiornaleditalia di 29 mag 2024

Guillermo Ochoa, però, di Salerno si è innamorato e i tifosi della Salernitana hanno avuto il tempo per apprezzarne la classe in campo e fuori. . rmo Ochoa, però, di Salerno si è innamorato e i tifosi della Salernitana hanno avuto il tempo per apprezzarne la classe in campo e fuori. Leggenda messicana .

Calcio | Salernitana Ochoa saluta i granata Grazie è stato un onore