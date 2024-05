Fonte : ilgiornaleditalia di 29 mag 2024

La Ceo giallorossa rassicura i tifosi sull'impegno della proprietà americana ROMA - "I Friedkin porteranno la squadra al vertice in Europa, per questo lavoriamo". . questo il messaggio che arriva dalla seconda giornata del "KAFD Globe Soccer Europe", in corso in Sardegna, dal Ceo della Roma, Lina So .

Calcio | Roma Souloukou Friedkin porteranno squadra al top in Europa