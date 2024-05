Calcio | riservato alle scuole superiori Trofeo Alta Lunigiana Vince il Gro Pontremoli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Cambia la cornice, ma la formula è sempre la stessa: quella del successo. Nell’anno in cui il 5° torneo dia 7 ’’ si è tinto di un enorme successo grazie alla straordinaria macchina organizzativa diretta dal suo ideatore Furio Dioguardi, il prestigioso appuntamentoa otto squadre in rappresentanza degli istitutidellaal termine di appassionanti partite ha registrato la vittoria della squadra GeometriRagionieriOdontotecnici(nella foto) diretta dalla professoressa Federica Cassiani. La squadra ha sconfitto in finale, con una rete di Bortolasi, il Da Vinci di Villafranca. Questi erano i due gironi: Pacinotti Grafico Villafranca, Da Vinci Scientifico Villafranca, Pacinotti Alberghiero Mat Bagnone e Leopardi Classico Aulla nel girone A; Pacinotti Geometri, Ragionieri-Odontotecnici, Malaspina Scienze Umane, Linguistico, Pacinotti Agrario-Ragioneria Fivizzano e Liceo Classico Vescovilenel girone B.