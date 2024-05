Calcio Promozione al via l’avventura del Cervia United | Lo stadio dei Pini? Quella è la nostra casa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) È nato il. L’idea, come ha rivelato il vicepresidente Giancarlo Berti, era rimasta in gestazione per alcuni anni, ma adesso è arrivato il momento di dare vita al progetto che riunisce il Del Duca e il. Nello stemma e nel nome delci sono le radici: il sale di, la darsena, l’effige del cervo e i colori gialloblù tipici della città, poi la parolache rappresenta la voglia di unire le forze. Gli obiettivi, i valori di questa nuova realtà sono stati illustrati da Ughetto Cangini, presidente dei gialloblù e dai due vicepresidenti, Giancarlo Berti e Gino Luigi Calle, dal punto di vista tecnico le linee guida sono state illustrate dal direttore generale Matteo Bondi. Il presidente Cangini, si è dichiarato entusiasta della partecipazione alla serata di presentazione, tenutasi lunedì alla Darsena del Sale, a: "Spero che sia indice dell’interesse della città per questo progetto".