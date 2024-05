Calabretta presenta La nonna giovane

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) L’appuntamento è per domani alle 17 a Palazzo Ducale, nella sala dell’Antica armeria. L’associazione "Amici di Enrico Pea" e la Provinciano infatti il volume "La" di Beppe(Tralerighe Libri Editore), conduce Marisa Cecchetti, letture a cura di Sandra Tedeschi. Con la sua scrittura scorrevole, moderna, disinvolta, al di là di frasi fatte, luoghi comuni e varie banalità che si sprecano nel tempo attuale, finalmente il libro di Bepperende giustizia alle donne. "La" è un romanzo breve in cui si stagliano tre figure femminili dalla forte personalità: Caterina, Vera e la compagna di Leandro, apparentemente più in ombra, ma che con il suo gesto disperato evidenzia il suo bisogno di libertà,di indipendenza e di affermazione, negandone il privilegio, nonché il monopolio agli uomini, come si pensava una volta.