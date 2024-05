Caivano | Schlein ' Meloni? Donne subiscono ogni giorno scelte governo' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Roma, 29 mag (Adnkronos) - "Giorgiasi rivolge a me dicendo 'è finito il tempo in cui ledevono subire'. Come non essere d'accordo. Peccato che lesubiscanoledel suoe della sua maggioranza". Lo afferma la segretaria del Pd Ellya margine di un comizio in piazza a Cagliari. "Come quella di far entrare gli antiabortisti nei consultori a fare pressioni violente sullee le ragazze che vogliono accedere all'interruzione volontaria di gravidanza. Come i tagli che lei sta facendo sulle pensioni delle, sulla sanità pubblica e sul welfare che sa benissimo che vuol dire lasciare il carico di cura sulle spalle delle famiglie e soprattutto sulle spalle delle, frenandole nel lavoro e nell'impresa.