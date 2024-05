Fonte : calcioweb.eu di 29 mag 2024

Per la premier, in questa vicenda, “anche la segretaria del Pd ha perso un’occasione, l’occasione di dimostrare che rappresentava un cambiamento”, tacendo quando De Luca aveva insultato Meloni e prendendo le difese del governatore campano ieri. “Ma vede? – aggiunge – io faccio comunque il tifo per la Schlein”, affinché “abbia più coraggio come leader e come donna”.

Caivano | Meloni ‘De Luca? Sinistra che si straccia vesti si vergogni Schlein ha perso occasione’