Caivano Meloni al Mattino | Non ho litigato con De Luca faccia la sua parte

(Di mercoledì 29 maggio 2024) “Intendiamo fare diun modello, e poi esportare quel modello in tutte le altred’Italia”. Così la premier Giorgia, in un’intervista a ‘Il’, nella quale torna sullo scontro con il governatore campano Vincenzo De: “Riguardo il presidente De– puntualizza – io non hocon nessuno”. “Mi limito a rispondere – ha proseguito – alle accuse infondate che vengono rivolte al Governo. Ora mi auguro che la Regione Campaniala sua, come ad esempio sul potenziamento del trasporto pubblico trae Napoli città. Perché senza collegamenti veloci ed efficienti,non può cogliere le opportunità di sviluppo e crescita che le vengono offerte”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. .