Caffè Rossoblù | dialogo con Andrea Coppari

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) "Signori e signori buongiorno: siamo pronti per l'imbarco..". Probabilmente solo quando sentiranno questa voce all'aeroporto Marconi, i tifosi del Bologna realizzeranno davvero di essere in Champions League. Dal pullman all'aereo: tutta un'altra vita. E cambierà dolcemente tutto anche per il Centro Bologna Clubs che da settembre dovrà organizzare le trasferte in Europa. Ne parliamo con il presidente, ospite del '' di oggi. .