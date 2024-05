Cacciano PD | Salvini viene qui a proporre la truffa dell’Autonomia e ha pure chi lo aiuta

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Stanti le ultime passerelle elettorali nel Sannio, appare doveroso smontare un presunto paradigma che, comprensibilmente,portato avanti da esponenti nazionali del Governo di Destra e colpevolmente avallato da politici locali e candidati del territorio.nel suo ultimo incontro-comizio a Guardia Sanframondi ha rilanciato il refrain, trito e ritrito, che vedrebbe l’autonomia differenziata come panacea dei mali del Sud in base al farlocco sillogismo secondo cui “peggio di così non può andare”. Ovvero, i ritardi e i gap del Mezzogiorno si sono finora accumulati in assenza di autonomia e dunque con la riforma Calderoli si potrebbe fare solo meglio. È falso, naturalmente, e come tutti i trucchi proposti quando si vuol “dare una fregatura a qualcuno” va smascherato anche il disegno leghista, nonostante la esecrabile complicità di taluni esponenti politici meridionali (o presunti tali) e persino sanniti.