Buttano due angurie nei contenitori dei rifiuti sbagliati | scatta la multa da 120 euro

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Un totale di 120, 50 di sanzione più 10 di spese, per duebuttate neidella raccolta porta a porta di carta e plastica. A riferire la notizia è stata Gestione Ambiente spa, società che si occupa dello smaltimento dei, sottolineando come il curioso episodio accaduto a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, debba essere un monito per tutti. .