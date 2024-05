Buoni pasto come funzionano e come usarli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

Roma, 29 maggio 2024 – Isono una delle forme di benefit più utilizzate dalle aziende. Questi consentono ai dipendenti di poter contare su delle somme aggiuntive al loro stipendio da poter utilizzare per pagare i pasti in strutture convenzionate,bar, ristoranti, tavole calde e supermercati. Solitamente ivengono concessi dal datore di lavoro ai dipendenti che lavorano per otto ore in un'azienda che è priva di mensa per i lavoratori, anche se, specie negli ultimi anni, la distribuzione deiha subito delle sostanziali modifiche, interessando ad esempio anche chi opera in smartworking. È inoltre importante sottolineare che le aziende non hanno nessun obbligo di distribuzione deiai loro dipendenti, con tale procedura che deve essere prevista dai contratti nazionali di categoria o dagli accordi aziendali.