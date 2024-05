Buchmesse Saviano fuori da programma | Fiero di essere escluso da governo ignorante

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 29 maggio 2024) “Sonodi nonstato invitato da quello che ritengo il piùdella storia italiana”. Robertorisponde così al mancato invito a far parte della delegazione che rappresenterà l’Italia alla, la Fiera del Libro di Francoforte prevista per il prossimo ottobre. "Io censurato? Non esattamente”, ha detto l’autore in un’intervista alla Stampa. “Credo piuttosto che volessero mandare un messaggio: chi si comporta come lui non viene con noi e non avrà risorse, spazi e protezione". Il riferimento è a Mauro Mazza, commissario straordinario delper il coordinamento delle attività connesse alla partecipazione dell'Italia quale Paese d'onore all’evento. Mazza ieri ha presieduto la conferenza stampa durante la quale è stato annunciato l’elenco dei partecipanti nelitaliano.