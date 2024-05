Bucchioni | Lautaro Martinez via dall’Inter? Prenda Vlahovic! Meglio di due

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 29 maggio 2024)lancia una clamorosa suggestione, certo non attinente alla realtà dei fatti:all’Inter come sostituto di. Questo perché il giornalista preferirebbe l’attaccante della Juventus rispetto a una soluzione con due acquisti in caso di partenza del Toro. Le sue parole a Microfono Aperto, stamattina su Radio Sportiva. CAMBIO FOLLE – A Radio Sportiva, un ascoltatore ha chiesto a Enzose, in caso di partenza di, per l’Inter sarebbeprendere Dusandalla Juventus o due attaccanti ossia Joshua Zirkzee e Albert Gudmundsson. Il suo commento: «Sono operazioni che ci stanno. La storia racconta che operazioni del genere una volta interessarono il Cagliari che poi vinse lo scudetto, anche se stiamo parlando di un’era fa.