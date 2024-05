Brutto incidente per Roberta Di Padua | l’annuncio scioccante e le sue condizioni

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 29 maggio 2024)Diè stata coinvolta in unstradale e ne è uscita con un danno fisico non indifferente. A rivelarlo è stata proprio l’ex dama del trono over di Uomini e Donne, che tramite una storia pubblicata su Instagram ha raccontato come sono andate le cose, mostrando ai fans in chesi trova. Ma vediamo nel dettaglio cosa le è successo. Grosso spavento perdi: qual è il suo stato di salute oraDiè rimasta vittima di unstradale e ha riportato dei traumi evidenti. Dopo qualche giorno di silenzio sui social, l’ex dama del trono over di Uomini e Donne si è mostrata su Instagram con un collare medico: “Eccomi qua, quando sparisco c’è un motivo e questa volta anche importante. Ho un nuovo accessorio – dice toccandosi il collo – e lo terrò con me per 10 giorni Abbiamo avuto lunedì un tamponamento importante”, ha spiegato nelle sue storie.