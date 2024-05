Brutto incidente in autostrada morti e feriti | circolazione bloccata

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Uno scenario infernale sull’, per la precisione sulla A1 Milano-Napoli, all’altezza di Figline Valdarno in direzione Firenze. Un maxi-ha coinvolto ben quattro tir e tre auto, causando il decesso di due persone, ferendo gravemente altri automobilisti. La tragedia si è consumata poco dopo le 10.30 al chilometro 328, dopo lo svincolo Valdarno in direzione Nord. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, polizia stradale, oltre ai soccorsi sanitari. Il trattole è chiuso con una coda di cinque chilometri. Di fatto, l’Italia è ora spaccata in due, giacché lain entrambi i sensi di marcia risulta al momento. Leggi anche: Temporali, grandine e freddo: fine maggio col maltempo: le regioni colpite dai fenomeni Il terribile maxi-scontro: due vittime Le vittime sono un uomo e una donna, rispettivamente di 78 e 79 anni, che viaggiavano in un’auto.