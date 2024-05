Bruscolotti | Su Di Lorenzo preferisco non esprimermi

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Giuseppeex calciatore, capitano e bandiera del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni a “Marte Sport Live” in onda su Radio Marte. Nel corso della trasmissione ha parlato di Antonio Conte, della questione Die del premio Juliano che gli è stato conferito. Di seguito le dichiarazioni dell’ex calciatore.su Conte “Antonio Conte è l’uomo giusto per il Napoli. Che venga lo so per certo da diverso tempo. Non l’ho detto tanto per dire, non ha senso, ho saputo questa informazione da un caro amico che mi ha detto che Conte sarebbe stato il nuovo allenatore del Napoli. Sulla questione Dinon, ci sarebbe molto da parlare. Cosa avrei fatto in una situazione simile? Io non ho avuto questi problemi, ho passato la mia vita calcistica a Napoli, ho avuto questa investitura di capitano quasi sino alla fine, volendo dare la fascia a Maradona per i motivi che conoscete.