Brando Ephrikian e Raffaella non stanno bene che è successo e sfogo di lui | Sto male

(Di mercoledì 29 maggio 2024) In questi gironiScuotto enonmolto. La prima a mostrare ilssere è stata la ragazza, la quale ha ammesso di avvertire un forte dolore alla gola che, successivamente, le ha provocato anche un innalzamento della temperatura. In queste ore, poi, ancheha iniziato a stare. I due, purtroppo, hanno contratto un virus che li sta gettando a terra.Scuotto ha contratto il virus da streptococco: come sta IeriScuotto aveva annunciato ai suoi fan di non stare affatto. La ragazza era andata dal suo fidanzatoper trascorrere un po’ di tempo insieme a lui ma, purtroppo, gli ultimi giorni ha incominciato a stare. Tutto è partito da un senso di spossatezza, a cui è seguito un mal di gola fortissimo e un abbassamento della voce con conseguente febbre.