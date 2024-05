Fonte : cinefilos di 29 mag 2024

Cinefilos. Accanto a George Clooney e Brad Pitt in Wolfs troviamo come co-protagonisti gli attori Amy Ryan (Only Murders in the Buildings, Beau ha paura), Poorna Jagannathan (Big Little Lies, The Night Of) e Austin Abrams, noto per il ruolo di Ethan Lewis in Euphoria, mentre alla sceneggiatura e alla regia c’è il tre volte regista di Spider-Man Jon Watts, che ha rinunciato alla regia di Fantastici Quattro per occuparsi di questo progetto.

Brad Pitt e George Clooney di nuovo insieme nel trailer di Wolfs