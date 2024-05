Fonte : lombardiaeconomy di 29 mag 2024

Di recente, l’azienda ha aderito a Renewability, il primo modello di “comunità energetica remota” in Italia, che consente ai membri del consorzio di investire in impianti rinnovabili in forma aggregata e di approvvigionarsi dell’energia prodotta dagli impianti di proprietà del consorzio. L’obiettivo dell’iniziativa, che ha lanciato una Call per aggregare start up, è sviluppare tecnologie per la gestione circolare delle risorse idriche in ambito ospedaliero con il recupero di materie prime e l’attivazione di processi circolari di riutilizzo”.

Bracco per sostenibilità e ambiente