Braccianti aggrediti nella notte Condannati cinque pakistani

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Accusati di una spedizione punitiva ai danni di dueche avevano cambiato datore di lavoro, sono statia quattro anni e due mesi di reclusione. Assolto invece il loro datore di lavoro che, per l’accusa, sarebbe stato il mandante del blitz. L’episodio era avvenuto in un casolarecampagna di Recanati il 14 agosto 2018. In piena, un gruppo di uomini armati di bastoni era piombato nelle stanze, dove dormivano alcuniagricoli. Due di questi,, erano stati colpiti più volte e rapinati dei cellulari. Alla fine, quando gli sconosciuti si erano allontanati, erano dovuti andare al pronto soccorso, dove avevano avuto sette e dieci giorni di prognosi. I due, sentiti dai carabinieri, avevano poi raccontato di aver da pochi giorni lasciato un connazionale, che gestiva una serie diagricoli e per il quale anche loro avevano lavorato; i due avevano cambiato datore di lavoro, spostandosi in un altro casolare gestito da questo altro pakistano.