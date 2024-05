Boxe scontro CIO-IBA sui premi per le Olimpiadi | Non è chiaro da dove vengano quei soldi Manca trasparenza a oggi è fuori dal 2028

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) A poche ore di distanza dall’annuncio dell’IBA di 3,1 milioni di dollari di monteper medagliati e usciti ai quarti alledi Parigi 2024, il CIO non perde tempo e si fa sentire, rimarcando ulteriormente la già grande distanza dellarispetto al consesso olimpico, dal quale rischia di uscire. Questa la lettera del Comitato Olimpico Internazionale diffusa via social: “Il CIO ha preso nota della decisione dell’IBA circa i prize money. Come sempre con l’IBA, non èdaquesti. La totalenza difinanziaria è esattamente una delle ragioni per cui il CIO ha disconosciuto l’IBA. L’IBA non era preparata a spiegare in modo trasparente l’origine delle sue finanze o a spiegare la sua completa dipendenza finanziaria, al tempo, da Gazprom, una singola azienda posseduta dallo Stato.