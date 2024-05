Fonte : sportface di 29 mag 2024

. The post Boxe, preolimpico Bangkok 2024: Malanga sconfitto agli ottavi nei 63. 5 kg appeared first on SportFace. In Thailandia, dunque, l’Italia non centra pertanto il pass olimpico in questa categoria di peso, e proverà a rifarsi nei prossimi giorni con altri azzurri impegnati nella caccia a Parigi.

Boxe preolimpico Bangkok 2024 | Malanga sconfitto agli ottavi nei 63 5 kg