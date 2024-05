Bosch al Salone Nautico di Venezia

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 29 maggio 2024) (Adnkronos) –Engineering rinnova la sua partecipazione aldi, in programma presso l’Arsenale della città veneta dal 29 maggio al 2 giugno 2024.Engineering per l'occasione mostrerà i componenti del suo sistema completo per l'elettrificazione delle imbarcazioni, costituito da un motore elettrico con riduttore opzionale, un inverter con DC/DC converter L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. .