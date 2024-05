Borussia Dortmund gigante delle armi diventa sponsor del club | è caos in Germania

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il produttore tedesco die società tecnologica Rheinmetall ètodeldella Bundesliga, e finalista di Champions League, in quella che il Ceo delHans-Joachim Watzke ha definito “una nuova normalità” in relazione alla sicurezza in Europa. Watzke in una dichiarazione delintitolata “Assunzione di responsabilità” ha spiegato che ilsi sta “consapevolmente aprendo a un dialogo” sull’accordo che ha immediatamente suscitato molte reazioni negative sui social media. Lo riporta l’agenzia di notizie “AdnKronos”. Rheinmetall frae pallone La Società tedesca per la pace, che riunisce i pacifisti e coloro che resistono alla guerra, ha lanciato una petizione per annullare l’accordo, mentre il ministro dell’Economia Robert Habeck ha affermato che riflette la nuova realtà.